Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır yandı - Haberler
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Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır yandı

AA / Emrah Taş - Haberler | Güncel
Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan tır yandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan bir tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, seyir halindeki tıra arkadan çarpan bir tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa- Ankara kara yolunda Ankara istikametine seyreden M.D. idaresindeki 60 AAF 107 plakalı tır, Gölbaşı rampasında aynı yönde giden B.Ş. yönetimindeki 11 AAF 710 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırda yangın çıkarken, araçtan inen sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler araçtaki yangını söndürdü. Tamamen yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle Bursa-Ankara kara yolunun geliş ve gidiş istikametleri bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

AA / Emrah Taş - Son Dakika Haberleri
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