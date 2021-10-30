Bursa'da '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu

KESTEL, BURSA (DHA) - BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, birçok etkinlikle coşkuyla kutlandı. Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşünün ardından binlerce vatandaş, Athena konseriyle coşarken, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da Zara, kendini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kestel'de sahne alan Gökhan Tepe ise sevilen şarkılarını Cumhuriyet Bayramı için seslendirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen 'Cumhuriyet Yürüyüşü' Fatih Sultan Mehmet Bulvarında gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, Hastane alanına geldi. Burada Cumhuriyet ateşini simgeleyen meşalenin yakılmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başkan Erdem, "Cumhuriyet ateşi hiç sönmeyecek" dedi. Yoğun katılımın gözlendiği kutlamalarda coşku, Athena konseri ile doruğa ulaştı.

Kestel'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 98. Yılı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Gökhan Tepe konser verdi. Yeni Mahalle Pazar Alanı'nda gerçekleşen konsere binlerce vatandaş katıldı. Sahneye çıkan Gökhan Tepe, sevilen şarkılarıyla alanı dolduran hayranlarını coşturdu. Müzikseverler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Gökhan Tepe'nin şarkılarına eşlik ederek doyasına eğlendi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gökhan Tepe, konser alanını dolduran Kestellilere teşekkür etti.