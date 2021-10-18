BURDUR (AA) - Burdur Belediyesince düzenlenen programda "Ata Tohumu Ata Toprağı ile Buluşuyor" projesi tanıtıldı.

Belediye Konferans ve Sergi Salonundaki programda konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, suyu korumak zorunda olduklarını, su yoksa tarımın olmayacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle talep eden çiftçilere "karakılçık buğdayı ve saz çavdarı" tohumu verileceğini belirten Ercengiz, Burdur'un bu tohumların ekimine uygun olduğunu aktardı.

Ercengiz, tohumlarla üretim yapan çiftçilere alım garantisi verildiğini vurgulayarak "Herhangi bir yasal engelimiz yoksa, mecliste oy birliğiyle karar alabilirsek gübre desteğini de Burdur Belediyesi olarak biz vereceğiz." dedi.

Çiftçilere sunum yapılan programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar da katıldı.