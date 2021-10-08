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Burak Öymen kimdir? Burak Öymen kaç yaşında, nereli? Burak Öymen biyografisi!

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Burak Öymen kimdir? Burak Öymen kaç yaşında, nereli? Burak Öymen biyografisi!

Burak Öymen CHP eski Genel Başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş olan Onur Öymen'in oğludur. Peki, Burak Öymen kimdir? Burak Öymen kaç yaşında, nereli? Burak Öymen hayatı ve biyografisi nedir?

Kazakistan merkezli olan Capital Partners'in kurucu ortaklarından olan Burak Öymen iş hayatını sürdürmektedir. Çek manken Tereza Maxova ile evlidir. Peki, Burak Öymen kimdir? Burak Öymen kaç yaşında, nereli? Burak Öymen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BURAK ÖYMEN KİMDİR?

Chp eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in oğlu Burak Öymen, yıllardan uzun süredir birlikte yaşadığı Çek model Tereza Maxova ile Didim'de evlendi. 'Victoria's Secret' meleklerinden Karolina Kurkova ve Eva Herzigova da çiftin Didim'deki köy düğününe katıldı.Kazakistan merkezli Capital Partners'ın kurucu ortaklarından Burak Öymen, yıllardan bu yana birlikte yaşadığı, çocuklarının annesi ünlü Çek model Tereza Maxova ile dünyaevine girdi.Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen törende gelin Maxova, atla damat evine getirildi. Yüzü al bir yazmayla örtülen ve bindallı giyen gelinin nedimeleri ise Çek modelin meslektaşları olan Kurkova ile Herzigova oldu.

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Haber: Burak Öymen kimdir? Burak Öymen kaç yaşında, nereli? Burak Öymen biyografisi! - Haberler
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