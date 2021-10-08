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Bunu sadece aracınızı satın alırken yaptırmayın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bunu sadece aracınızı satın alırken yaptırmayın

Otomobillerin sadece satın alınırken değil, düzenli olarak eksper kontrolünden geçirilmesi gerektiği, kazaların sürücüler kadar arızalı araçlardan da kaynaklandığını belirtti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Otomobillerin sadece satın alınırken değil, düzenli olarak eksper kontrolünden geçirilmesi gerektiği, kazaların sürücüler kadar arızalı araçlardan da kaynaklandığını belirtti.

Her gün kilometrelerce yol kateden otomobiller, düzenli olarak bakımları yapılmadığında yüksek maliyetli arızalara ve kazalara sebep olabiliyor. Otomobilin sağlıklı olarak çalışması ve tehlike oluşturmaması için rutin kontrollerinin yapılması gerekiyor. Arıza tespiti ve genel kontroller için oto ekspertizler, araç sahipleri için bilgilendirici konumda yer alıyor. Vatandaşlar ise genellikle ikinci el otomobil satın alırken ekspertizlerin yolunu tutuyor. Oto eksperleri, araçların sağlıklı çalışması ve kazalara neden olmaması için düzenli eksper kontrolünün faydalı olacağını söylüyor. Eskişehir'de oto eksperi Murat Çevik, şikayet üzerine aracını sanayiye götüren vatandaşlara uyarıda bulunarak, araçlarda fark edilmeyen sorunların kazalara yol açabileceğinin altını çizdi.

"Sadece sürücüler kaza yapmıyor, bakımsız araçlar da kaza yaptırıyor"

Ekspertizlerin amacının sürücülerin aracı daha sağlıklı bir şekilde sürmesini sağlamak olduğunu vurgulayan oto eksperi Murat Çevik, "Müşteriler kandırılmamak için, arabayı daha iyi tanıma amacıyla ekspere geliyorlar. Kaportasında boya ya da başka bir sorun olup olmadığının, mekanik arızaların tespitini yapıyoruz. Her şey en detaylı şekilde kontrol edilir ve müşteriye teslim edilir. Artık şöyle bir olay da var; yeni nesil araçları eski ustaların tanıması zor. Eksper sadece değişen, kaporta kontrolü yapmıyor. Eksperlerin amacı, sürücünün aracı nasıl daha sağlıklı bir şekilde kullanabileceğini bulmak ya da hatalarını bulmaktır. Sadece alım satım esnasında değil, aracı kullanırken dahi periyodik olarak ekspere gelip gerekli kontrollerin yapılması gerekiyor. Alt mekanik, fren, kavrama gibi sistemlerin kontrolü önemli. Araç sahibi bakıma gittiğinde, usta şikayetin olduğu noktaya yoğunlaşır ve standart bir yere bakar. Aracın diğer kısımları da bakımsız kalır. Can ve mal güvenliği açısından tüm kontrollerin yapılması gerekiyor. Sadece sürücüler kaza yapmıyor, bakımsız araçlar da kaza yaptırıyor" dedi.

"Kimsenin aklına gelmeyen bütün hataları buluyoruz"

Sürücü ya da usta tarafından fark edilmeyen en küçük hataları dahi bulabildiklerini ifade eden Çevik şunları kaydetti:

"Biz araçlara 'check-up' yapıyoruz. Bu sayede kimsenin aklına gelmeyen bütün hataları buluyoruz. Örneğin; ön takımlardaki arıza ya da lastikteki bir yarığı görmek çok zordur. Bu durum da ciddi kazalara ve ölümlere neden olabilir. Biz bunları önlemeye çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR

Bunu sadece aracınızı satın alırken yaptırmayın

Bunu sadece aracınızı satın alırken yaptırmayın

Bunu sadece aracınızı satın alırken yaptırmayın

Bunu sadece aracınızı satın alırken yaptırmayın

Bunu sadece aracınızı satın alırken yaptırmayın

Bunu sadece aracınızı satın alırken yaptırmayın

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Haber: Bunu sadece aracınızı satın alırken yaptırmayın - Haberler
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