Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli? Bülent Kuşoğlu biyografisi!

CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Kuşoğlu, geçmişte Maliye Bakanlığı hesap ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu. Peki, Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli? Bülent Kuşoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detayalar haberimizde...

BÜLENT KUŞÇUOĞLU KİMDİR?

Bülent Kuşoğlu, (7 Ocak 1958, Erzurum) Türk siyasetçi ve bürokrattır.

İlk orta ve lise öğrenimini Polatlı'da tamamladı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlığı ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu. Brüksel'de AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde çalıştı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. City Hospital Sağlık Yatırım ve Hizmetleri AŞ'nin ortağı, Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Kurumsal Vizyon Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır. Aralık 2010 itibarıyla CHP Parti Meclisi üyesidir.

XXV. Dönem Ankara milletvekilidir.

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