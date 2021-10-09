Bu kadarına da pes! Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı - Haberler
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Bu kadarına da pes! Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul'da taksici çilesi sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü tepkilere neden oldu. Taksici, çocuğu üşüdüğü için araca binmek isteyen anneye "Karşının taksisiyim" diyerek olumsuz yanıt verdi. Aynı taksici başka bir vatandaşın da "100 lira vereyim götür" teklifini az buldu.

İstanbul'da uzun süredir devam eden taksici çilesi, daha da katlanılmaz boyutlara doğru gidiyor. Polislerin sık sık denetim yaptığı ve birçok usulsüzlüklerine ceza yazdığı taksiciler, her gün farklı bir olayla gündeme geliyor. İstanbul'da son kaydedilen görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇOCUĞU ÜŞÜYEN ANNEYİ ALMADI

Görüntülerde çocuğu üşüdüğü için taksiciye adeta yalvaran anne, taksicinin "Karşının taksisiyim, mesafe kısa" cevabı nedeniyle büyük şaşkınlığa uğruyor. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar da bu anları kaydetti. Aynı taksicinin bir başka vatandaş tarafından "100 lira vereyim götür" teklifini de kabul etmediği duyuluyor.

Bu kadarına da pes! Vatandaşın verdiği parayı beğenmeyen taksici, üşüyen çocuk ve annesini arabaya almadı
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