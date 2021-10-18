Bozkır'da Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezi ve Şifa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde Özel Zarafet Bakım Merkezi ve Şifa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Hizmet binalarının açılışında konuşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, bu merkezlerin hayırlı olmasını diledi.

"İnsanların yüreğine dokun ki kendisini iyi hissetsin. Özellikle desteğe ihtiyacı olan insanlarla beraber ol ve empati yap ki onların yerine kendini koy ve onlar kendisini iyi hissetsin" diyen Altunyaldız, şunları kaydetti:

"O zaman ne diyoruz, engeller zihinlerde. Eğer zihinlerdeki engeli kaldırabilirsek ülkemizi bugünkü olduğu yerden ileriye taşıyabiliriz. Bir proje gündeme geldiğinde yatırım ortamını iyi inşa edeceksiniz ve yatırım yapmak isteyen insanların önünü açacaksınız. Arif Çalışır ve arkadaşlarının Bozkır'a bir bakım merkezi yaptırmak talepleri gündeme geldiği zaman Bozkırımızın tüm yöneticileriyle beraber çalıştık. Bakanlığımızla uzun zaman istişare ettik. İl Müdürümüzün desteğini aldık ve sonuç itibariyle bugün Bozkırımızın yeşiline ve temiz havasına oksijenine ve onun ortaya koyduğu sıcak insanların yüreklerine yüz kişilik bakıma ihtiyaç duyduğumuz insanları teslim ediyoruz."

Açılışa Altunyaldız'ın yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürü İbrahim Akyüz, Bozkır Kaymakamı Fatmagül Dalmış, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, komşu ilçelerin belediye başkanları, siyası partilerin ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.