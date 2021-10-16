Bolu'da çıkan yangında 4 ev hasar gördü

BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 4 ev ile bir ahır bir samanlık kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Enseliler köyünde yaşayan Suat Aslan'a ait evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 ev ile ahır ve samanlığa sıçradı.

Yangın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Can kaybının olmadığı yangında, ahır ve samanlıkta bulunan bazı kanatlı hayvanlar telef oldu.

Öte yandan yangının olduğu köye giden jandarma ile AFAD ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.