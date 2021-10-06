Bodrum sahilleri doldu taştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum sahilleri doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bodrum sahilleri doldu taştı

Türkiye'nin doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Türkiye'nin doğu kesimlerinde Kar yağışı etkili olurken, Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar yağış etkili olurken, Bodrum'da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar ulaştı. Sıcak havayı gören yerli ve yabancı turistler denizin güneşin ve kumun tadını doyasıya çıkardı. Turistler özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve Ekim ayında denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Bodrum sahilleri doldu taştı

Bodrum sahilleri doldu taştı

Bodrum sahilleri doldu taştı

Bodrum sahilleri doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Pınar Deniz Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bodrum sahilleri doldu taştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 17:50:12. #1.11#