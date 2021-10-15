'Bizim Yunus' Sergisinin Açılışı Yapıldı - Haberler
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"Bizim Yunus" Sergisinin Açılışı Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan ile birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç konferans salonunda hazırlanan "Bizim Yunus" sergisinin açılışını gerçekleştirdiler.

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan ile birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç konferans salonunda hazırlanan "Bizim Yunus" sergisinin açılışını gerçekleştirdiler.

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Haber: 'Bizim Yunus' Sergisinin Açılışı Yapıldı - Haberler
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