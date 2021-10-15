"Bizim Yunus" Sergisinin Açılışı Yapıldı

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan ile birlikte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç konferans salonunda hazırlanan "Bizim Yunus" sergisinin açılışını gerçekleştirdiler.

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