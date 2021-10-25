Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 öldü, 3 yaralandı - Haberler
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Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 öldü, 3 yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 öldü, 3 yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgada Aydın Köstekçi yaşamını yitirirken yaralanan E.K, İ.K. ve U.K. adlı vatandaşlar Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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