Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 öldü, 3 yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kavgada Aydın Köstekçi yaşamını yitirirken yaralanan E.K, İ.K. ve U.K. adlı vatandaşlar Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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