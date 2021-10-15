Bitlis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Gayda Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille Tekin Tarhan (26) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Ağır yaralanan Tarhan, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri