Bitlis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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Bitlis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Bitlis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Gayda Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille Tekin Tarhan (26) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Ağır yaralanan Tarhan, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bitlis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
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