BİRİKEN YAĞMUR SULARINA DAYANAMAYAN 30 YILLIK AĞAÇ DEVRİLDİ

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tren yolunun kenarında bulunan 30 yıllık çam ağacı biriken yağmur suları nedeniyle devrildi. Belediye ekiplerince ağacın kesilmesi sonrasında ortaya çıkan odunları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Dün akşam saatlerinden itibaren Turgutlu'da etkili olan sağanak yağışın ardından İstasyonaltı Mahallesi'nde tren yolunun kenarında bulunan çam ağacının kökleri biriken yağmur suları nedeniyle gevşedi. Ağaç, tren yolunu çevreleyen korkulukların üzerine devrildi. Mahalle sakini Mehmet Bulut'un ağacın devrildiğini ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler devrilen ağacı kaldırdı. Olay sırasında ağacın yanında kimsenin bulunmaması olası bir kazayı önledi. Devrilen ağacın Turgutlu Belediyesi'ne ait şantiyede odun haline getirildikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı öğrenildi. Ağacın devrildiğini fark eden mahalle sakinlerinden Mehmet Bulut, Dışarıda hayvanları otlatırken yaklaşık 30 yıllık çam ağacının devrildiğini gördüm.Hemen yetkililere haber verdik dedi.