Bir Zamanlar Çukurova Demir dönecek mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Her hafta perşembe akşamları yayınlanan dizinin sezon finalinde konağı eşkıyalar basmıştı. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir'i aramasıyla birlikte Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman geri dönecek mi?Bir Zamanlar Çukurova'ya Murat Ünalmış dönecek mi? sorularının yanıtı merak edildi. Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finalinin ardından Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış sosyal medya hesabından, 'Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.' açıklamasını yapmıştı. İşte detaylar

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR DÖNECEK Mİ?

Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir'i arıyor. Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını koruyor. Öte yandan Demir karakterine hayat veren Mural Ünalmış konu ile ilgili açıklama yaptı.

Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'YA MURAT ÜNALMIŞ DÖNECEK Mİ?

Murat Ünalmış'ın Bir Zamanlar Çukurova'ya geri dönüp dönmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

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