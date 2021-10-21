Bir Zamanlar Çukurova 109. Bölüm 2. Fragmanı - Haberler
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Bir Zamanlar Çukurova 109. Bölüm 2. Fragmanı

DailyMotion.com - Haberler | TV

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

ÇUKUROVA, ADANA (DailyMotion.com) - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!

Oyuncuları:

Hilal Altınbilek (Züleyha), İbrahim Çelikkol (Hakan Gümüşoğlu), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Serpil Tamur (Haminne), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Yeninci (Saniye), Selin Genç (Gülten), Aras Şenol (Çetin), Polen Emre (Fadik), Furkan Palalı (Fikret Fekeli), İlayda Çevik (Betül) ve Erkan Bektaş(Abdülkadir Keskin)

Bir Zamanlar Çukurova 109. Bölüm 2. Fragmanı
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