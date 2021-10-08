Bir oyuncu Minecraft'ta Orta Dünya evrenideki Rivendell'i inşa etti - Haberler
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Bir oyuncu Minecraft'ta Orta Dünya evrenideki Rivendell'i inşa etti

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Bir oyuncu Minecraft'ta Orta Dünya evrenideki Rivendell'i inşa etti

Film ve oyun dünyasını bir araya getirmeyi seven Minecraft oyuncularından bu sefer Yüzüklerin Efendisi serisindeki Rivendell'i (Ayrıkvadi) inşa etti.

Minecraft ile ilgili en ilgi çekici şeylerden biri, bazı inanılmaz yapılar ve yapılar oluşturmaya adanmış bir topluluk. Bazı insanlar marifetlerini sadece redstone kullanarak çalışan bir tetris yaparak kullanıyorlar bazıları ise mimari yeteneğini kullanarak şehirler oluşturmayı seviyor.

Insinuating adlı bir Reddit kullanıcısı Minecraft'tan bir ekran görüntüsü paylaştı, Elflerin hüküm sürdüğü bölgelerden biri olan Rivendell yani Ayrıkvadi'yi inşa etti. Paylaştığı ekran görüntüsünde yapıyı çevreleyen dağlarla birlikte detaylara büyük ilgi gösteren kasabayı uzaktan tasvir ediyor.

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Minecraft'ta büyük, özenli bir şekilde doğru projeler oluşturmada yaygın bir uygulama olan bazı üçüncü taraf yazılımlardan biraz yardım aldıklarını da eklediler. Rivendell'in inşa eden Reddit kullanıcısı WorldEdit ve Voxelsniper'dan yardım aldığını söyledi. Yapıya yardımcı olmak için ek yazılım kullanmaları, Rivendell'i yeniden yapmaya giden saf beceri, çaba emeğinin karşılığını vermiş gibi gözüküyor.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Bir oyuncu Minecraft'ta Orta Dünya evrenideki Rivendell'i inşa etti - Haberler
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