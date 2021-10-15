Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? Bir depo kaç litre?

Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılan başlıklar arasında. Biz de sizler için ülkemizde en çok satan üç otomobil modeline ait deponun ortalamaya ne kadara dolacağına dair detayları derledik.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATLARI GÜNCEL

Doların TL karşısında değer kazanmasının ardından maliyet artışı nedeniyle akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere çifte zam geldi. Fiyat artışı motorine 41, benzine ise 14 kuruş olarak yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi 7,76'dan 7,90'a, motorinin litresi de 7,53 liradan 7,94'e yükseldi.

BİR DEPO BENZİN KAÇ TL?



Ortalama bir depo 45 ila 50 litre arasındadır. 45 litre olan bir arabanın benzin deposu İstanbul'da 355,50 liraya dolmaktadır. 45 litre büyüklüğündeki motorin deposu ise 357,3 liraya dolmaktadır.

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