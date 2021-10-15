Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? Bir depo kaç litre? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? Bir depo kaç litre?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? Bir depo kaç litre?

Bugün gelen yeni zamla birlikte vatandaşlar ortalama bir deponun ne kadara dolacağını merak ediyor. Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? sorularının yanıtı bu kapsamda araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Bir depo kaç litre?

Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılan başlıklar arasında. Biz de sizler için ülkemizde en çok satan üç otomobil modeline ait deponun ortalamaya ne kadara dolacağına dair detayları derledik.

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATLARI GÜNCEL

Doların TL karşısında değer kazanmasının ardından maliyet artışı nedeniyle akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere çifte zam geldi. Fiyat artışı motorine 41, benzine ise 14 kuruş olarak yansıdı. İstanbul'da benzinin litresi 7,76'dan 7,90'a, motorinin litresi de 7,53 liradan 7,94'e yükseldi.

Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar?

BİR DEPO BENZİN KAÇ TL?

Ortalama bir depo 45 ila 50 litre arasındadır. 45 litre olan bir arabanın benzin deposu İstanbul'da 355,50 liraya dolmaktadır. 45 litre büyüklüğündeki motorin deposu ise 357,3 liraya dolmaktadır.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fernando Alonso Şenol Güneş
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bir depo benzin kaç TL? Bir depo ne kadara dolar? Bir depo kaç litre? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 00:12:41. #1.13#