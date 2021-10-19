Son dakika haberi | Eşeğin ayağına takılan demliği itfaiye çıkardı - Haberler
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Son dakika haberi | Eşeğin ayağına takılan demliği itfaiye çıkardı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bingöl'ün Solhan ilçesinde arazide dolaşan eşeğin ayağına takılan demlik itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

SOLHAN, BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde arazide dolaşan eşeğin ayağına takılan demlik itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Arakonak beldesinde İl Emniyet Müdürlüğü polis ekibi, Muş kara yolunda seyir halindeyken bir eşeğin ayağında demlik olduğunu fark etti.

Eşeğin demliğe sıkışan ayağını çıkarmak için uğraşan ekip, sonuç alamayınca Solhan Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrikli kesiciyle çaydanlığı kesti.

Veterinerin ayağını tedavi ettiği eşek daha sonra doğaya bırakıldı.

Son dakika haberi | Eşeğin ayağına takılan demliği itfaiye çıkardı

Son dakika haberi | Eşeğin ayağına takılan demliği itfaiye çıkardı

Son dakika haberi | Eşeğin ayağına takılan demliği itfaiye çıkardı

Son dakika haberi | Eşeğin ayağına takılan demliği itfaiye çıkardı
AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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