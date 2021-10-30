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Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Bingöl'de çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bingöl'de okulun çatısından düşen Suriyeli işçi ağır yaralandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de okulun çatısından düşen Suriyeli İşçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, inşaat firmasında çalışan Suriye uyruklu Ahme el-İsa (22), kent merkezindeki okulun çatısında onarım yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Çalışma arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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