Binali Yıldırım, kendisine 'Ne iş yapıyorsun?' diye soran anaokulu öğrencisine 'İş arıyorum' cevabını verdi - Haberler
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Binali Yıldırım, kendisine "Ne iş yapıyorsun?" diye soran anaokulu öğrencisine "İş arıyorum" cevabını verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Binali Yıldırım, kendisine

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi'ni ziyaret etti.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler'de faaliyet gösteren ve down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi'ni ziyaret etti. Bahçelievler Belediyesi Anaokulu'nu da gezen Yıldırım, öğrencilerin "ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna "iş arıyorum" cevabını verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bahçelievler'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile birlikte ilk olarak down sendromlu bireylerin görev aldığı Sempati Sosyal Tesisi'ni ziyaret eden Yıldırım, burada çalışanlarla sohbet etti. Sempati Sosyal Tesisi'nin oldukça sempatik olduğunu belirten Binali Yıldırım, "Çalışanlarından müşterilerine kadar herkes sempatik. Güler yüzlüler ve çok keyifli zaman geçiriyorlar. Bahçelievler Belediye Başkanımız Hakan Bahadır'a böyle bir yeri vatandaşlarımıza kazandırdığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Sempati Sosyal Tesislerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ilk anaokulu özelliğini taşıyan Bahçelievler Belediyesi Anaokulu'nu da gezen Binali Yıldırım, burada çocuklara hediyeler verdi. Bir süre anaokulu minikleriyle sohbet eden Yıldırım, bir öğrencinin "ne iş yapıyorsun" sorusu üzerine, "iş arıyorum" cevabı vermesi ziyarete gelen heyetin gülüşmelerine neden oldu.

Binali Yıldırım daha sonra ise Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ı makamında ziyaret ederek Başkan Bahadır'dan belediyenin faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. - İSTANBUL

Binali Yıldırım, kendisine Ne iş yapıyorsun? diye soran anaokulu öğrencisine İş arıyorum cevabını verdi

Binali Yıldırım, kendisine Ne iş yapıyorsun? diye soran anaokulu öğrencisine İş arıyorum cevabını verdi

Binali Yıldırım, kendisine Ne iş yapıyorsun? diye soran anaokulu öğrencisine İş arıyorum cevabını verdi

Binali Yıldırım, kendisine Ne iş yapıyorsun? diye soran anaokulu öğrencisine İş arıyorum cevabını verdi

Binali Yıldırım, kendisine Ne iş yapıyorsun? diye soran anaokulu öğrencisine İş arıyorum cevabını verdi

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Haber: Binali Yıldırım, kendisine 'Ne iş yapıyorsun?' diye soran anaokulu öğrencisine 'İş arıyorum' cevabını verdi - Haberler
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