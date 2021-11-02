Bin yıl boyunca mezardaki iskeletin yüzünde duran maskede bilim insanlarını bile ürküten detay! İnsan kanıyla boyamışlar

Peru'da gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sırasında bin yıllık bir ritüel ortaya çıkarıldı. Bilim insanları mezardaki maskenin boyandığı sıvının insan kanı olduğunu ortaya koydu.

ORTA YAŞLI SEÇKİN BİR ADAMA AİT

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Sicán Arkeoloji Projesi'nden araştırmacılar, 1990'ların başında Peru'da eski bir mezarı kazarken altın maskeyi ortaya çıkarmıştı. MS. 1000'e tarihlenen mezar, 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Peru'nun kuzey kıyılarında yaşayan Sicán uygarlığından orta yaşlı, seçkin bir adama aitti.

İSKELETTEN BİLEREK AYIRMIŞLAR

Adamın başı iskeletinden ayrıydı. Tüm bedeni 12 metre derinliğindeki kare bir mezarın ortasında duruyordu. İskeletten kasten ayrıldığı anlaşılan kafa, sağ tarafa yerleştirilmiş ve kırmızı maskeyle kapatılmıştı.

BİN YILDIR DÖKÜLMEMİŞ

Mezarın içinde ayrıca 1 tonluk eşya ve 4 diğer iskelet de vardı. Araştırmacıların bu mezara dair en ilginç bulduğu olgu, maske üzerindeki kırmızı boyalı katmanın bin yıldır dökülmemiş olmasıydı.

BOYAYI ANALİZ ETTİLER

Boyanın maskeye yapışmadaki dayanıklılığını hangi malzemeye borçlu olduğunu öğrenmek isteyen araştırmacılar, maskeden küçük bir kırmızı boya örneği aldı ve bunu analiz etti. Kızılötesi ışıkla yapılan incelemeler, kırmızı boyanın insan kanındaki 6 proteini içerdiğini ortaya koydu.

YENİDEN DOĞUŞU SİMGELİYOR

Boya ayrıca yumurta beyazından elde edilen proteinleri de içeriyordu. Proteinler zaman içinde epey bozulduğu için boya malzemesinde kullanılan yumurtaların hangi kuş türüne ait olduğu belirlenemedi.

American Chemical Society'nin Journal of Proteome Research isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada maskenin ritüelistik bir anlamı olabileceğini ifade etti. Araştırmacılara göre iskeletlerin mezardaki konumu ve kullanılan kırmızı boya yeniden doğuş arzusunu simgeliyordu.

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