BİLSEM'LER ZEKÂ GÜCÜ SINIFLARI İLE GÜCÜNE GÜÇ KATIYOR.

Milli Eğitim Bakanlığımız ile TURKCELL'in iş birliğiyle hayata geçirilen "Zeka Gücü Projesi" kapsamında ülke genelinde hizmete sunulan 'Turkcell Zeka Gücü Teknoloji Sınıflarının' açılışı;

Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Petek Aşkar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Nezir Gül, TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Düzce Valisi Sayın Cevdet Atay, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Tamer Kırbaç, Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan Barın ve protokolün katılımıyla, Düzce Bilim Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Bakanlığımız; özel yetenekli öğrencilerimizin bilişim alanında yetkin, araştırma yapmaya istekli olmaları, alandaki yenilik ve teknolojileri takip etmeleri ve bu teknolojilere vakıf olmaları amacıyla TURKCELL ile iş birliğinde

"Zeka Gücü Projesi" yürütmektedir.

Proje kapsamında 43 farklı ilde belirlenen bilim ve sanat merkezlerimize toplam 70 Zeka Gücü atölyesi yapılmıştır.

Zeka Gücü atölyeleri ile öğrencilere yazılım, mobil uygulama geliştirme, 3D yazıcılarla ürün geliştirme ve akıl oyunları çalışmaları yürütme imkanı sağlanmaktadır.

Ayrıca Turkcell tarafından tüm bilim ve sanat merkezlerine 550 adet robotik kit gönderilmiştir.

2020 ve 2021 yıllarında zeka gücü atölyelerinin yapıldığı 25 bilim ve sanat merkezimizin çevrim içi katılımıyla gerçekleştirilen program; piyano Resitali ile başladı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül'ün konuşmasını gerçekleştirdikten sonra TURKCELL Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu konuşmasını yaptı.

Programdaki katılımcılara 'Zeka Gücü Filmi' izlettirildikten sonra, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Petek Aşkar konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcımız'dan sonra ise; Düzce Valisi Sayın Cevdet Atay konuşmasını yaptı. Konuşma bitiminde kurdele kesimine geçildi. 21 Zeka Gücü Sınıfına çevrim içi bağlantısı yapıldıktan sonra da Zeka Gücü Sınıf Ziyareti gerçekleştirildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri