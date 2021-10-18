Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kısıtlama zamanı değil - Haberler
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Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kısıtlama zamanı değil

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde kısıtlamaların gündeme gelip gelmemesine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var.

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde kısıtlamaların gündeme gelip gelmemesine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışa bağlı kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum. Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZ AŞILARINI OLSUNLAR'

Prof. Dr. İlhan, üniversitelerde aşı birimleri kurulduğunu belirterek, "Biz Gazi Üniversitesi olarak, üniversitemize gelen öğrencilerimiz için, memleketinde aşı olamamış insanlar için rektörlük kampüsü girişine sayın rektörümüzün destekleri ile bir aşı merkezi açtık. Bu çok önemli bir şey; gençlerimiz, personelimiz hatta diğer vatandaşlarımız gelip burada aşılarını tamamlayabiliyorlar. Bunlar çok güzel, örnek olması gereken uygulamalar bence. Hastalığın kimi nasıl etkileyeceği konusunda şu an yüzde 100 bilgi söz konusu değil. Çok genç çok sağlıklı biri de koronavirüsten etkilenip hayatını kaybedebiliyor. Gençlerimizin bir araya gelmekten vazgeçmeyeceklerini biliyoruz. Gençlerimiz bir arada olsunlar; ama bu bir arada olma sürecinde mesafelerine dikkat etsinler, maskelerini taksınlar, aşılarını olsunlar ki bu birliktelik sürekli olsun. Bunu düşünerek aşı olursalar daha kolay şekilde ikna olabileceklerini düşünüyorum. Örneğin bir evde 10 kişi olmamalılar. Kalabalık oluyorlarsa maske takmalılar, mutlaka ortamı temiz hava ile havalandırmalılar" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kısıtlama zamanı değil

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kısıtlama zamanı değil

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kısıtlama zamanı değil

Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kısıtlama zamanı değil
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Kısıtlama zamanı değil - Haberler
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