"Bilim Güneşi Trakya'nın İncisi Çorlu'da" Bilim Şenlikleri başladı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - TÜBİTAK tarafından desteklen "Bilim Güneşi Trakya'nın İncisi Çorlu'da" 4007 Bilim Şenlikleri törenle başladı.

İlkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören 9-18 yaş aralığındaki öğrencilerin bilim ve günlük hayat arasındaki ilişkiyi fark edebilmeleri, çeşitli atölyeler ile uygulama çalışmaları yapabilmeleri, çağın gereği olan bilimsel ve teknolojik içeriklerin, bilim kültürü ve iletişimin toplumda yaygınlaşması, toplum tarafından doğru bir şekilde algılanıp değerlendirilmesi amaçlanan şenlikler kapsamında Çetin Emeç Bulvarı Kapalı Pazar Alanı'nda öğrenciler çalışmalarını sergiledi.

Şenliklerin açılış töreninde konuşan Kaymakam Cafer Sarılı bu tür organizasyonları önemsediklerini ve destekledikleri söyledi.

Sarılı organizasyonu hazırlayanlara teşekkür etti.

Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da, öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde yaptıkları çalışmaları sergilediklerini belirtti.

Erdoğan, ilçede eğitim öğretim veren bütün okullarda bu tür çalışmaların var olduğunu, yapıldığını ve bundan sonra da yapılmaya devam edeceğini kaydederek, "Çorlu'da okullarımız öğrencilerimiz teknolojik ürünler ve birbirinden değişik aletler üretiyor. Bunları zaman zaman fuarlar, yarışmalar ve benzeri yerlere de gönderiyoruz. Fuarımıza katkı sağlayan okullarımızın idarecilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dereceye girenlere ödüllerini veren Sarılı ardından stantları dolaşarak bilgi aldı.

Şenlikler yarın sona erecek.