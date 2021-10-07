Bilecik'te öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı - Haberler
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Bilecik'te öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı

Bilecik'te bir okulda 14 yaşındaki kız öğrenciye elle taciz iddiası iddiasıyla gözaltına alınan hizmetli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLECİK (İHA) - Gölpazarı'nda eğitim veren bir ortaokuldan beden eğitimi dersi için okul bahçesine çıkan 14 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrenci bir kız öğrenciyi iddiaya göre okulda hizmetli A.G. (40) elle taciz etti.

HEMEN POLİS ÇAĞRILDI

Bu durumu gören öğrenci ve arkadaşı hemen olayı öğretmene söyledi. Durumu okul müdürüne intikal etmesi üzerine okul müdürü hemen polis çağırdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisler öğrenci ve arkadaşlarının ifadelerin alınmasının ardından şahıs gözaltına alındı. Şahıs mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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