Bilecik'te araç çarpması sonucu yaralanan yavru köpek tedavi altına alındı
AA / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel
Bilecik'in Bayırköy beldesinde araç çarpması sonucu yaralanan yavru köpek tedavi altına alındı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bayırköy beldesinde araç çarpması sonucu yaralanan yavru köpek tedavi altına alındı.
Beldede ana yol üzerinde araç çarpması yaralanan yavru köpek vatandaşlar tarafından bulundu.
Vatandaşlar yaralı köpeği Bilecik Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Ekipler yaralı köpeği veterinere götürerek tedavisini yaptırdı.
Yaralı köpeğin veterinerde gözlem altında tutulacağı ve iyileştikten sonra Bilecik Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.
AA / Zafer Özuğur - Son Dakika Haberleri