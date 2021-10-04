Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı

AA / Emrah Çakmak - Haberler | Güncel
Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kanalizasyona düşen köpek yavrusunu, Bigadiç İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kanalizasyona düşen köpek yavrusunu, Bigadiç İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı.

Yeni Kargın Mahallesi'nde kanalizasyondan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan hayvan, çalışmalar sırasında bölgeden ayrılmayan annesi ve diğer köpeklerin yanına bırakıldı.

Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı

AA / Emrah Çakmak - Son Dakika Haberleri
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak

Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bekir Pakdemirli Prens William
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Angela Merkel Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bigadiç'te kanalizasyona düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 14:05:25. #1.11#