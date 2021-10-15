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Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı Trafik kazasında ölen tıp fakültesini kazanan öğrencinin olay yeri keşfi yapıldı Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında bugün olay yeri keşfi yapıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Trafik kazasında ölen tıp fakültesini kazanan öğrencinin olay yeri keşfi yapıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında bugün olay yeri keşfi yapıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölge trafiğe kapatılırken, Necati Şahin Kaan'ın ölümüne neden olan Mehmet Ali Şahin'in 3 ile 9 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Olay, 11 Ağustos Çarşamba günü gece geç saatlerde meydana gelmişti. Bandırma-Çanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet Ali Şahin idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Şahin Kaan'a Şakir Bey kavşağında çarparak olay yerinden kaçmıştı. Çevredeki diğer sürücülerin olayı polise bildirmesi üzerine araştırma başlatılmıştı. Ekipler, Mehmet Ali Şahin'i evinin önünde gözaltına alarak otomobilinin sol ön tarafının kazalı olduğunu belirlemişti. Mehmet Ali Ş. hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçu kapsamında iddianame hazırlanmış ve kabul edilmişti. Şüpheli Mehmet Ali Ş.'nin olay anında 1.33 promil alkollü olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla Necati Şahin Kaan'a çarptığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili dava 1 Eylül günü Biga Adliye Sarayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Tutuklu bulunan Mehmet Ali Ş. duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Sanık, ilk verdiği ifadesini mahkemede tekrarladı. Olay gecesi arkadaşıyla alkol aldıklarını, viyadük köprüsünün üzerinde aracının sol ön tarafında bir şey gittiğini gördüğünü, hayvan zannettiğini söyleyen sanık, çarptığını ve yoluna devam ettiğini dile getirdi. Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledi.

Mahkeme heyeti bugün saat 15.00'da sanık Mehmet Ali Şahin'in olay yerine gelerek keşif yapılmasına karar vermişti. Geni güvenlik önlemleriyle olay yerine gelen Mehmet Ali Şahin, olay gecesi yaşananları aktardı. Hakim, savcı, sanık ve müşteki yakınlarının da olduğu keşif sırasında yol çift taraflı olarak da trafiğe kapatıldı.

"İnşallah adalet yerini bulacak"

Keşif ardından Necati Kaan Şahin'in babası Mustafa Şahin yaptığı açıklamada, "İnşallah adalet yerini bulacak. Türk adaletine inanıyoruz ve güveniyoruz. Bugünde oğlumun hayatını kaybettiği olay yerinde keşif yapıldı. Keşif sırasında sanık yine yalanlarına devam etti" dedi.

Müşteki avukatı Aytaç Karaoğlu ise "Bilirkişi nezaretinde heyet ile birlikte keşif yapıldı. 28 Ekim'deki duruşmaya kadar raporun yetişmesini bekliyoruz. Rapor geldikten sonra değerlendirmemizi yapacağız" diye konuştu.

Sanık Mehmet Ali Şahin'in 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Kaza öncesi üniversite sınavına giren Necati Kaan Şahin, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmıştı. Bu haberi alan aile ikinci kez yıkılmıştı.

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı

Biga'daki kazada olay yeri keşfi yapıldı
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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