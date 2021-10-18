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BIFED'de büyük ödülü İsveç-Şili ortak yapımı 'Arica' aldı

Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik - Haberler | Güncel
BIFED'de büyük ödülü İsveç-Şili ortak yapımı 'Arica' aldı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen, 100 ülkeden bine yakın filmin yarıştığı Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED), Fethi Kayaalp Büyük Ödülü'nü İsveç-Şili ortak yapımı 'Arica' aldı.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen, 100 ülkeden bine yakın filmin yarıştığı Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED), Fethi Kayaalp Büyük Ödülü'nü İsveç- Şili ortak yapımı 'Arica' aldı.

Ekolojik temalı BIFED'e bu yıl 100 ülkeden bine yakın belgesel başvurdu. 15 filmin yarıştığı ana yarışma kategorisinde Fethi Kayaalp Büyük Ödülü'nü, yönetmen koltuğunda Lars Edman ve William Johansson Kalén'in oturduğu, İsveçli bir maden şirketinin Şili'deki Arica kasabasına tonlarca atık madde ihracatını anlatan İsveç-Şili ortak yapımı 'Arica' filmi aldı. İsviçre-Paraguay yapımı 'Nothing But the Sun'ın (Güneş hariç hiçbir şey)' ikincilik, Filipinler yapımı 'To Calm the Pig Inside'ın (İçteki domuzu yatıştırmak) ise üçüncülük ödülünü aldı. Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü'nü ise Endonezya yapımı 'Human vs. Elephant (İnsana karşı fil)' kazandı.

Bozcaada'da BIFED ekibinden Nazlı Salcıoğlu'nun sunduğu çevrimiçi törenle ödüller sahiplerini buldu. Ödül kazanan yönetmenler ödül törenine bağlanarak, izleyicilerle düşüncelerini paylaştı.

Festival filmleri ise yarın gece yarısına kadar izlenebilecek.


BIFED'de büyük ödülü İsveç-Şili ortak yapımı 'Arica' aldı

BIFED'de büyük ödülü İsveç-Şili ortak yapımı 'Arica' aldı

BIFED'de büyük ödülü İsveç-Şili ortak yapımı 'Arica' aldı

BIFED'de büyük ödülü İsveç-Şili ortak yapımı 'Arica' aldı

Demirören Haber Ajansı / Serkan İlik - Son Dakika Haberleri
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