Beyşehir'de ev yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyşehir'de ev yangını

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de ev yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde ikamet eden İsmail K'ya ait tek katlı evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangına, Beyşehir, Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki itfaiye ekipleri ile mahalle sakinleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan evde uyudukları öğrenilen İsmail K. ve eşi, yangını fark edince dışarı çıktığı bildirildi.

Beyşehir'de ev yangını

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak

Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ebru Şallı Gülben Ergen Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beyşehir'de ev yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:37:09. #1.11#