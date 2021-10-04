Beyşehir'de ev yangını

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde ikamet eden İsmail K'ya ait tek katlı evde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin büyüdüğü yangına, Beyşehir, Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki itfaiye ekipleri ile mahalle sakinleri müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan evde uyudukları öğrenilen İsmail K. ve eşi, yangını fark edince dışarı çıktığı bildirildi.