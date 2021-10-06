Beypazarı'nda devrilen aracın sürücüsü yaralandı
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen aracın sürücüsü yaralandı.
Ali Y. idaresindeki 06 DK 0850 plakalı araç, Güdül iskitametine seyir halindeyken Uruş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Beypazarı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri