Beylikdüzü'nde işçi servisi park halindeki tıra çarpıp devrildi: 8 yaralı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda seyir halinde bulunan İşçi servisi, park halindeki tıra çarpıp devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, savaş alanına dönen olay yeri havadan drone ile görüntülendi.

Kaza saat 07.45 sıralarında Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LAG 773 plakalı işçi servisi seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkınca park halindeki 34 TK 2864 TIR'a çarpıp devrildi. Kazanın ardından olay yeri savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle liman yolu da trafiğe kapandı. Trafikte yoğunluk oluştu. Diğer sürücüler ise yoğunluk nedeniyle yoldan geçemediklerini söyledi. Bir saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Öte yandan savaş alanına dönen olay yeri ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL