BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA SİGARA VE EVRAK DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel
İstanbul polisi, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul polisi, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı. Saat 23.00'te başlayan denetimlerde işletmelerin evrak kontrolleri yapıldı.Beyoğlu'nda Hüseyinağa Mahallesi Kemeriye Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, evrakları kontrol etti. Mekanlarda sigara içenlere yönelik de para cezası kesildi.
Beşiktaş Ortaköy'de yapılan denetimlerde de işletmelerin evraklar tek tek incelendi.
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Son Dakika Haberleri