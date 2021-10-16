BEŞİKTAŞ VE BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA SİGARA VE EVRAK DENETİMİ

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - İstanbul polisi, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş ve Beyoğlu'nda bulunan eğlence mekanlarına yönelik sigara ve evrak denetimi yaptı. Saat 23.00'te başlayan denetimlerde işletmelerin evrak kontrolleri yapıldı.

Beşiktaş Ortaköy'de yapılan denetimlerde de işletmelerin evraklar tek tek incelendi.