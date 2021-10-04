Beril Alakoç kimdir? Beril Alakoç Orhanoğlu kaç yaşında, nereli? Beril Alakoç biyografisi!

İngiltere'de University of Kent at Canterbury Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Beril Alakoç Orhonoğlu, Pazarlama alanında Master programını University of the West of England, Bristol Business School'da tamamladı. Peki, Beril Alakoç kimdir? Beril Alakoç Orhanoğlu kaç yaşında, nereli? Beril Alakoç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BERİL ALAKOÇ KİMDİR?

İngiltere'de University of Kent at Canterbury Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Beril Alakoç Orhonoğlu, Pazarlama alanında Master programını University of the West of England, Bristol Business School'da tamamladı.

24 yıllık kariyerine 1998 yılında Unilever'de başlayan Alakoç, 1998-2009 yılları arasında Unilever'de, 3 senesi Dubai'de olmak üzere, çeşitli marka müdürlüğü pozisyonlarını yürüttü. Ardından 2017 yılına kadar Gıda, Deterjan ve Kişisel Bakım kategorilerinde Türkiye, Kuzey Afrika, Orta Doğu Bölgesi'nden sorumlu Marka Geliştirme Direktörlüklerinde görev aldı. 2017'de Petrol Ofisi CMO'su olarak atanan Beril Alakoç Orhonoğlu, pazarlama departmanının baştan yapılandırılmasında etkin bir rol üstlenerek Stratejik Pazarlama alanında marka gelişimine önemli katkılarda bulundu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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