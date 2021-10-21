Teknoloji böyle zulüm görmedi! Belediye Başkanı kendini robota övdürüp "Kara Köprü narlıktır" şarkısında dans ettirdi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde belediye tarafından yapılan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin açılışı yapıldı. İl protokolünün katıldığı açılışı öncesinde merkezi ziyaret eden AK Partili Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile merkezdeki "Ada" isimli robot orasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

- Robot: Başkanım hoş geldiniz.

- Belediye Başkanı: Ada nasılsın?

- Robot: Bomba gibiyim. Bilim merkezimiz açılıyor. Başkanım bugün çok şıksınız.

- Belediye Başkanı: Ada en çok kimi seviyorsun?

- Robot: Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesi'ni ve bu merkezi hizmete sunan Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum.

- Belediye Başkanı: O zaman benim için dans eder misin?

- Robot: Umarım dansımı beğenirsiniz.

DANS ETTİ

Bu sözler sonrasında robot, "Kara Köprü narlıktır" şarkısı eşliğinde dans etti.

CHP'Lİ AYDINLIK: MEMNUNİYET VE SEVGİ ROBOTA SORULMAZ

Bu ilginç diyaloğun sorulduğu CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ise Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'yi eleştirerek, "Memnuniyet ve sevgi robota sorulmaz. Başkan o soruyu Karaköprülülere sorarsa inanıyorum gerekli cevabı alacaktır" ifadelerini kullandı.

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