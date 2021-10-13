Bekir Aksoy kimdir? Bekir Aksoy hayatı ve biyografisi! Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bekir Aksoy merak konusu oldu. İşte Bekir Aksoy hakkında merak edilen Bekir Aksoy kimdir, Bekir Aksoy hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

18 Mart 1969 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı.

Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu.

Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Haberler.com - Gündem