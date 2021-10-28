Be Nice ne demek? İngilizce 'Be nice' Türkçe anlamı ne demek? Be nice nedir, hangi dildedir?
"Be nice" İngilizce bir kalıptır. Türkçe anlamı ise merak edilmektedir. Peki, Be Nice ne demek? Be nice Türkçe anlamı ne demek? Be nice nedir, hangi dildedir? İşte be nice anlamı...
Be nice ifadesinin Türkçe karşılığı nedir araştırılıyor. İngilizce'de sıklıkla kullanılan be nice "nazik ol" anlamına gelmektedir.
BE NICE NEDİR, NE DEMEK?
"Be Nice" İngilizce bir ifadedir. Türkçe anlamı "Nazik ol" demektir.
Be Nice : Nazik Ol
İNGİLİZCE 'BE NİCE' ÖRNEK CÜMLELER
Be nice ifadesi birçok farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Be nice ile ilgili bazı örnek kalıp cümleleri aşağıdaki gibidir.
Be nice to me : Bana kibar ol
Be nice to : İyi ol
It would be nice : İyi olurdu
It would be nice to stay here : Burada kalmak güzel olurdu.
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