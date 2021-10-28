Be Nice ne demek? İngilizce 'Be nice' Türkçe anlamı ne demek? Be nice nedir, hangi dildedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Be Nice ne demek? İngilizce 'Be nice' Türkçe anlamı ne demek? Be nice nedir, hangi dildedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Be Nice ne demek? İngilizce 'Be nice' Türkçe anlamı ne demek? Be nice nedir, hangi dildedir?

"Be nice" İngilizce bir kalıptır. Türkçe anlamı ise merak edilmektedir. Peki, Be Nice ne demek? Be nice Türkçe anlamı ne demek? Be nice nedir, hangi dildedir? İşte be nice anlamı...

Be nice ifadesinin Türkçe karşılığı nedir araştırılıyor. İngilizce'de sıklıkla kullanılan be nice "nazik ol" anlamına gelmektedir.

BE NICE NEDİR, NE DEMEK?

"Be Nice" İngilizce bir ifadedir. Türkçe anlamı "Nazik ol" demektir.

Be Nice : Nazik Ol

İNGİLİZCE 'BE NİCE' ÖRNEK CÜMLELER

Be nice ifadesi birçok farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Be nice ile ilgili bazı örnek kalıp cümleleri aşağıdaki gibidir.

Be nice to me : Bana kibar ol

Be nice to : İyi ol

It would be nice : İyi olurdu

It would be nice to stay here : Burada kalmak güzel olurdu.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title