Be Nice ne demek? İngilizce 'Be nice' Türkçe anlamı ne demek? Be nice nedir, hangi dildedir?

Be nice ifadesinin Türkçe karşılığı nedir araştırılıyor. İngilizce'de sıklıkla kullanılan be nice "nazik ol" anlamına gelmektedir.

BE NICE NEDİR, NE DEMEK?

"Be Nice" İngilizce bir ifadedir. Türkçe anlamı "Nazik ol" demektir.

Be Nice : Nazik Ol

İNGİLİZCE 'BE NİCE' ÖRNEK CÜMLELER

Be nice ifadesi birçok farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Be nice ile ilgili bazı örnek kalıp cümleleri aşağıdaki gibidir.

Be nice to me : Bana kibar ol

Be nice to : İyi ol

It would be nice : İyi olurdu

It would be nice to stay here : Burada kalmak güzel olurdu.

