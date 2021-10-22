BBDSO, "Beethoven-Mozart" konserinde piyanist Emre Elivar'ı konuk etti
AA / Fatma Nur Söğütlü - Haberler | Kültür Sanat
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), piyanist Emre Elivar eşliğindeki "Beethoven-Mozart" konserinde, klasik müzik resitali sundu.
BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), piyanist Emre Elivar eşliğindeki "Beethoven-Mozart" konserinde, klasik müzik resitali sundu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri Oğuzhan Balcı yönetti.
Konserde, Beethoven ve Mozart'ın önemli eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda piyanist Elivar ve şef Balcı uzun süre alkışlandı.
AA / Fatma Nur Söğütlü - Son Dakika Haberleri