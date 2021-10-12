Bazı PS4 kullanıcıları Far Cry 6'yı PS5 sürümüne yükseltemiyor

İngiltere'deki bazı oyuncular, Far Cry 6'nın Playstation 4 fiziksel kopyalarını dijital Playstation 5 sürümüne yükseltmekte sorun yaşıyor.

İngiltere'deki bazı oyuncular Far Cry 6'nın İngiltere yerine Rusya versiyonunu aldı. İngiltere PlayStation Network hesabı kullandıklarından, oyunun Rusça kopyaları PS5 yükseltmesiyle uyumlu değildir. Oyuncular ise İngiltere'den aldıkları oyunun nasıl Rusya versiyonu olduğunu merak ediyorlar.

PS5 kontrol paneline tıklandığında Far Cry 6 oyun simgesinde ücretsiz yükseltme seçeneği seçildiği zaman, yükseltmenin ayrıntıları Rusça olarak gözüküyor ve Rus para birimi Ruble ile bir fiyatlandırma seçeneği gözüküyor.

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Bunun şu anlık tek geçici çözümü Rus PlayStation Network hesabına geçmektir, ancak bununla birlikte oyuncuların tüm ilerlemesi ve İngiltere hesabına kayıtlı DLC'lerini kullanamayacağı anlamına gelmektedir.

Ubisoft sorunu araştırdığını doğruladı. Ubisoft, "Takım, bazı oyuncuların Far Cry 6'nın PlayStation 4 sürümünü PlayStation 5 sürümüne yükseltemediğine dair haberler in farkındayız. Konuyu araştırıyoruz ve bir güncelleme sağlayacağız."

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