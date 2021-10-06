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Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 2 aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 2 aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Kuru Gıda Hali'nde 60 yaşlarındaki vatandaş iki aracın arasında sıkışarak yaralandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 2 aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Kuru Gıda Hali'nde 60 yaşlarındaki vatandaş iki aracın arasında sıkışarak yaralandı. Sıkışan kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtartılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, Mega Center Kuru Gıda Hali'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1 kamyonet geri gelirken arkasından geçen kişiyi fark etmedi. İsmi Mehmet olduğu öğrenilen 60 yaşlarındaki kişi geri gelen kamyonet ile arkasında bulunan aracın arasında sıkıştı.

Esnafının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı adamı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı adam sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 2 aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı

Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 2 aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı

Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 2 aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı

Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 2 aracın arasında sıkışan vatandaş yaralandı
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