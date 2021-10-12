Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü

AA - Haberler | 3. Sayfa
Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü

İstanbul Bayrampaşa'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş, otobüsün çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da sabah saatlerinde acı bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Otogar bağlantı yolundan Bayrampaşa Kuru Gıda Hali tarafına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye yolcu otobüsü çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
İstanbul'un göbeğinde taksi ata çarptı! Hayvan telef oldu, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un göbeğinde taksi ata çarptı! Hayvan telef oldu, 2 kişi yaralandı

 Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Sergen Amelia Hamlin Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Stefan Kuntz Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:54:47. #1.13#