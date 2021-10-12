Sabah saatlerinde acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş otobüsün çarpmasıyla öldü

Bayrampaşa'da sabah saatlerinde acı bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KİMLİĞİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Otogar bağlantı yolundan Bayrampaşa Kuru Gıda Hali tarafına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye yolcu otobüsü çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kimlik bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.