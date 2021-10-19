Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor (4)
AA / Cemalettin Turan - Haberler | Güncel
Eski Başbakan Tansu Çiller'in başsağlığında bulunması Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi Törenden genel görüntüler İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Eski Başbakan Tansu Çiller'in başsağlığında bulunması
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi
Törenden genel görüntüler İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor.