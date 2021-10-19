Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor (4) - Haberler
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor (4)

AA / Cemalettin Turan - Haberler | Güncel

Eski Başbakan Tansu Çiller'in başsağlığında bulunması Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi Törenden genel görüntüler İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in başsağlığında bulunması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gelişi

Törenden genel görüntüler İSTANBUL - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor (4)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor (4)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor (4)

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor (4)
AA / Cemalettin Turan - Son Dakika Haberleri
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