Bayındır'da rahvan atlar, SMA hastası Defne için yarıştı - Haberler
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Bayındır'da rahvan atlar, SMA hastası Defne için yarıştı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Bayındır'da rahvan atlar, SMA hastası Defne için yarıştı

İzmir'in Bayındır ilçesinde geliri 3 yaşındaki SMA hastası Defne Işıkdere'nin tedavisinde kullanılmak üzere, rahvan at yarışı düzenlendi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde geliri 3 yaşındaki SMA hastası Defne Işıkdere'nin tedavisinde kullanılmak üzere, rahvan at yarışı düzenlendi.

Turan Mahallesi'ndeki rahvan at yarış alanında, Bayındır Belediyesi ve Bayındır Ziraatçiler Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmalarda, 165 at mücadele etti.

Yarışın geliri, Bayındırlı SMA hastası Defne Işıkdere için bağışlandı.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, SMA hastası Defne Işıkdere yararına düzenlenen yarışlara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bayındırlılara teşekkür etti.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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