Bayi Toplantısı konusu ne? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? - Haberler
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Bayi Toplantısı konusu ne? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

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Bayi Toplantısı konusu ne? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı gibi isimlerin yer aldığı komedi türündeki Bayi Toplantısı filmi, yerli komedi sevenlerin gündeminde yer almakta. Bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Bayi Toplantısı filmi için araştırmalar sürüyor. Seyirciler Bayi Toplantısı konusu ne oyuncuları kimler diye araştırmakta. Peki, Bayi Toplantısı konusu ne? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?Bayi Toplantısı nerede ve ne zaman çekildi?

Onur Buldu, İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı gibi isimlerin yer aldığı komedi türündeki Bayi Toplantısı filmi, yerli komedi sevenlerin gündeminde yer alıyor. Film, iş toplantısı için bir araya gelen Namık, Adem ve Sadık'ın absürt serüvenini anlatmakta. Peki, Bayi Toplantısı konusu ne? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?Bayi Toplantısı nerede ve ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

2019 yılında çekimleri tamamlanan ve 21 Şubat 2020 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul ve Konya'da gerçekleştirildi.

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