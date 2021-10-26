Battlefield serisinde ilk defa cinsiyeti olmayan bir karakter açıklandı

21 Ekim'de EA Dice, gelecek ay piyasaya sürüldüğünde oyunun kadrosuna katılacak son beş uzmanı açıklamıştı. Bu karakterlerin arasında Navin Rao, Santiago "Dozer" Espinoza, Ji-soo Paik, Constantin "Angel" Anghel ve Emma "Sundance" Roiser vardı.

Sundance'in ortaya çıkmasından sonra Twitter'da bir hayranın Sundance'in cinsiyeti olup olmadığını sormasıyla birlikte, topluluktan karakterin cinsiyet kimliğiyle ilgili sorular da soruldu.

EA Dice'in resmi internet sitesindeki biyografilerinde, Fransız uzmanın cinsiyeti olmadığını ve o/onlar zamirleri kullandığını öne sürüyor gibi görünüyor. EA'nın Baş Topluluk Yöneticisi Adam Freeman'da hayranlarına karakterin aslında ikili olmadığını onaylamak için Twitter'dan açıklama yaptı.

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Twitter'da sorulan "Sundance cinsiyetsiz mi? üçüncü kez o zamirini görüyorum" şeklinde sorması üzerine Freeman'dan Sundance'in cinsiyetsiz olduğunu bu yüzden o/onlar şeklinde zamir kullandığını açıkladı.

Fransa'da doğan Sundance, saldırı sınıfı bir karakterdir ve saçma bombalarından mikro dronlara kadar uzmanlık alanları olarak akıllı patlayıcılar kullanmaktadır, ayrıca hedefleri tamamlarken haritanın büyük mesafelerini geçmelerini sağlayan bir wingsuit kullanmaktadır.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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