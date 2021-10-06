MALATYA (AA) - Malatya'da Battalgazi Belediyesince Merkez Beydağı Mahallesinde inşa edilen Battalgazi Semt Kütüphanesinde iç tefrişat çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında geçen yıl imzalanan protokol çerçevesinde ilçede başlatılan Battalgazi Semt Kütüphanesinin inşasına devam ediliyor.

Merkez Beydağı Mahallesi TOKİ Parkı yan kısmında bulunan 500 metrekarelik alana inşa edilen ve iç tefrişat çalışmaları süren kütüphanenin maliyeti 2 milyon lirayı aştı.

Kütüphanedeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Osman Güder, eğitim ve öğretimde kütüphanelerin önem arz ettiğini hatırlatarak, "Battalgazi Belediyesi olarak okuyan Battalgazi'ye örnek bir kütüphane kazandırıyoruz. İlçemiz okuyor, bununla ne kadar gurur duysak azdır. Geçtiğimiz yıl yapımına başladığımız kütüphanemizin açılışını kısa süre içinde gerçekleştireceğiz. Gençlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet bizim öncelikli görevimiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, geleceğe hazırlama noktasında ciddi gayretler sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.