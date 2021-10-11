Batman'da yapay göletteki su seviyesi düştü

BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinin Cevizlik köyü yakınlarında, hayvanların su ihtiyacının karşılanması için yapılan yapay gölette su seviyesi düştü.

Yağışın azalması ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle oluşan buharlaşma nedeniyle gölette su çekilmesi meydana geldi.

Köyde yaşayan vatandaşlardan Fadıl Yalçın, 30 yıl önce bu göleti kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirterek, göletten bugüne kadar çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın su içtiğini söyledi.

Göletten çevredeki 7 köyün de istifade ettiğini dile getiren Yalçın, "Şu anda gölette az bir su var. Bu su hayvanlara yetmiyor. Bu yıl yağmur yağarsa 2-3 yıla kadar bu göletin suyu bize yeter." dedi.

Medeni Yalçın da, bu yıl yağış miktarının yetersiz olması nedeniyle göletin dolmadığını belirtti.

Yalçın, hayvanların su ihtiyacını karşılamak için gölete su taşıdıklarını aktardı.