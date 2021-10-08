Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Haberler
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesindeki Sabih Dağı'nda toplanan Filistinliler, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesindeki Sabih Dağı'nda toplanan Filistinliler, İsrail'in Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, taş atıp lastik yakarak karşılık verdi.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri

Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri - Haberler
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