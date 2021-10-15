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Başkente Söyleşi ve Senfonik Konserli Kutlama

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkente Söyleşi ve Senfonik Konserli Kutlama

Çankaya Belediyesi, Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

ÇANKAYA, ANKARA (Habermetre) - Çankaya Belediyesi, Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Ankara'nın Başkent Oluşunun 98. Yılı kutlamaları Çankaya'da festivale dönüştü. Söyleşilerden konserlere sergilerden bando gösterilerine kadar tüm haftaya yayılan etkinlikler ile kutlamaları şölen havasına çeviren Çankaya Belediyesi, Başkent'e yakışır etkinliklere imza atıyor.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde Uğur Kavas'ın Ankara'dan Sahneler Sergisi ile Ankara Sineması üzerine gerçekleştirdiği söyleşide geçmişten günümüze Türk sinemasına ışık tutmuş mekanların tarihsel anlatımı fotoğraflarla irdelendi.

Söyleşinin yanı sıra Zafer Park'ta "Bir Başkenttir Ankara" senfonik konseri ile ilçe sakinleri keyifli zaman geçirdiler. Orkestranın çaldığı parçaları solist Boğaçhan Sözmen seslendirdi. Şef Mehmet San yönetiminde gerçekleşen konserde seymen grubu da bir gösteri sundu.

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